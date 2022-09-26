В Киеве предложили взять у Израиля ядерное оружие для удара по России Историк Климовский: для удара по России Киев может взять ядерное оружие у Израиля

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Украинский журналист, кандидат исторических наук Сергей Климовский заявил, что Киев может найти ядерное оружие для нанесения удара по территории России. По его словам, такой вид оружия Украина сможет позаимствовать у Израиля или КНДР, сообщает РИА Новости.

Климовский считает, что украинский президент Владимир Зеленский может выступить с угрозами подобного удара под предлогом якобы исходящей от России ядерной опасности.

Где найдет Украина ядерное оружие — значения не имеет, особенно когда КНДР объявила себя ядерной державой. Можно взять напрокат у Израиля, <...> и вернуть, если не понадобится, или купить у той же КНДР, — предположил историк.

Климовский предложил киевским властям обратиться именно к Тель-Авиву, а не к Вашингтону и его союзникам. В этом случае Москва не сможет обвинить НАТО в распространении ядерного оружия, пояснил он. Также историк считает необходимым устроить теракт на российской атомной станции.

Под Белгородом есть АЭС в 40 км от границы, что вполне досягаемо даже для советских ракетных систем, — подчеркнул Климовский.

При этом в Белгородской области атомных электростанций нет, есть в соседней, Курской, области. От станции до границы с Украиной примерно 60 км.

Ранее стало известно, что Вашингтон вступил в прямой контакт с Москвой по поводу «звучащих угроз» применения ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал, что для России последствия окажутся ужасающими. Блинкен добавил, что у Белого дома имеется разработанный план действий на случай, если Москва применит на Украине ядерное оружие.