В Киеве предложили заменить обещанные США танки Abrams на дроны-камикадзе Советник главы МВД Украины Геращенко предложил взять 400 тысяч дронов вместо танков Abrams

Фото: U.S. Army

M1A2 Abrams

Украинской армии необходимо делать акцент на массовом использовании беспилотников, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале. По его словам, дроны-камикадзе более эффективны, чем обещанные США танки Abrams, поэтому он предложил взять вместо бронетехники 400 тысяч дронов.

Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки… Если наши пилоты будут достаточно обучены, то смогут уничтожать любую бронетехнику противника на расстоянии несколько километров, — написал Геращенко.

Он отметил, что применение тяжелых дронов, летающих ночью, дает «прекрасные результаты» в уничтожении техники. По словам Геращенко, беспилотники стоят $10-30 тысяч, это ничтожная сумма по сравнению с другими видами оружия.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину «до конца марта». О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».