Помощник президента Украины Андрей Ермак полагает, что у Москвы есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог.
Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже, — добавил Ермак.
Он также отметил настрой на диалог с Киевом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. По словам Ермака, общение с представителем Москвы было конструктивным и способствовало освобождению удерживаемых лиц,
Ранее NEWS.ru писал, что Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что ни один их пункт не был полностью выполнен за прошедшие пять лет и возложил ответственность за это на украинские власти. Это ставит под сомнение целесообразность соглашений, но альтернативы им пока нет.
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