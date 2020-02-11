https://static.news.ru/photo/5bf81070-4cca-11ea-9a96-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Помощник президента Украины Андрей Ермак полагает, что у Москвы есть желание окончательно разрешить ситуацию в Донбассе. По его мнению, об этом свидетельствует продолжающийся в Минске «очень сложный» диалог.

Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже, — добавил Ермак.

Он также отметил настрой на диалог с Киевом замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. По словам Ермака, общение с представителем Москвы было конструктивным и способствовало освобождению удерживаемых лиц, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru писал, что Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отметил, что ни один их пункт не был полностью выполнен за прошедшие пять лет и возложил ответственность за это на украинские власти. Это ставит под сомнение целесообразность соглашений, но альтернативы им пока нет.