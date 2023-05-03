В Киеве объявлена воздушная тревога

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Тревога также была объявлена в восьми областях страны. В 16:43 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Сирена звучит в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотными летательными аппаратами. Днем ранее Песков сообщал, что службы безопасности активно работают над сохранением безопасности и предупреждением провокаций во время мероприятий, запланированных на 9 мая.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Киев не причастен к атаке беспилотников на здание Кремля Об этом он сказал в комментарии британскому изданию BBC. Никифоров отметил, что Киев сейчас тратит все военные силы на работу в зоне проведения СВО. Ситуацию с атакой Кремля он назвал «нагнетанием перед 9 Мая».

Ранее военный политолог и директор благотворительного учреждения «Право и Порядок» подполковник запаса МВД Олег Иванников заявлял, что Украина приобрела или получила бесплатно большое количество боевых летательных аппаратов и может использовать их против территории России. Он считает, что одной из главных целей для ВСУ может стать парад Победы в Москве.