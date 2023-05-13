В Киеве объявили воздушную тревогу В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Ранее тревогу объявили в нескольких областях в центре, на юге и востоке страны.

В соответствии с данными, представленными на онлайн-карте, сейчас сигнал тревоги активен в Киеве, а также в Киевской, Винницкой и Полтавской областях.

ВКС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российского правительства, стоят украинские спецслужбы. Целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С того момента воздушная тревога в украинских регионах звучит почти каждый день, иногда охватывая всю страну.

Ранее депутат Госдумы Водолацкий был ранен в результате удара по Луганску. Кроме того, по информации врио главы ЛНР Леонида Пасечника, получили ранения шестеро детей. Врио главы региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По его словам, двое подростков в состоянии средней степени тяжести доставлены в Республиканскую детскую клиническую больницу. Депутат Госдумы Водолацкий получил легкие ранения.