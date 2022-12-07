В Киеве начались экстренные отключения света

В Киеве начались экстренные отключения света, сообщила компания «Киевские электросети». Пресс-служба фирмы объяснила остановку подачи электроэнергии воздушными ударами со стороны России. По заявлению компании, ВС РФ обстреливают объекты критической инфраструктуры Украины. В Минобороны России данную информацию не подтвердили.

Из-за очередной массовой атаки России на объекты критической инфраструктуры сейчас применяются экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в двух регионах восточной Украины была объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны. Сирены звучат в Харьковской и Днепропетровской областях.

Накануне экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о том, что в результате ракетных ударов была поражена Трипольская теплоэлектростанция. Это крупнейшая ТЭС в Киевской области. В Минобороны России информацию не прокомментировали.