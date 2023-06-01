В Киеве допустили возможность ракетного удара по Крымскому мосту Секретарь СНБО Данилов допустил возможность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Украинские войска могут нанести удар ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью «24 каналу». Он подчеркнул, что к подобным ударам необходима подготовка, чтобы получить гарантированный результат.

Данилов пояснил, что все вопросы, которые касаются применения ракет Storm Shadow, находятся в компетенции ВСУ. В настоящее время украинские войска наносят удары по другим объектам, но со временем очередь дойдет до тех, которые представляют угрозу для Украины.

Особенно в таких очень чувствительных вопросах, к которым нужно тщательно готовиться, чтобы получить стопроцентный результат, — сказал секретарь СНБО.

Ранее руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сделал заявление, подтверждающее связь его ведомства с терактом на Крымском мосту осенью 2022 года. Он назвал мост «логистическим путем», который украинским властям нужно было «перерезать».