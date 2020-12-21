В Киеве церемония открытия главной ёлки страны закончилась пожаром

В Киеве во время торжественной церемонии зажигания огней на главной ёлке страны произошёл пожар. Инцидент случился вечером в субботу, 19 декабря.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, из-за пиротехники на новогоднем дереве вспыхнула гирлянда. С огнём удалось быстро справиться. Пострадавших нет.

В зажигании огней принимал участие мэр Киева Виталий Кличко, сообщает издание «Подъём» в своём Telegram-канале.

Когда начался пожар, ведущий постарался успокоить собравшихся. Огонь удалось оперативно погасить, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По информации украинских СМИ, пламя потушили за минуту огнетушителями из ближайшего киоска.

Ранее в Ханты-Мансийске десятилетний школьник поджёг декоративную новогоднюю ель в центре города. По его словам, он сделал это случайно, проверяя найденную зажигалку. Пожар случился днём 16 декабря у торгового центра «Гермес». На записи с камеры видеонаблюдения видно, как ребёнок подошёл к декоративной ели и произвёл какие-то манипуляции. После его ухода дерево загорелось.