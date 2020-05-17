В кабмине ФРГ предостерегли от использования WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В лесу близ латвийского села Гаркалне был найден дрон, пропавший ещё 2 мая. У 26-килограммового беспилотника размером 5,5 × 3,5 метра во время полёта отключилась система управления, и он улетел в неизвестном направлении. Его искали три частных самолёта, восемь бригад наземного слежения, а нашёл местный житель во время прогулки.

Как сообщили в Агентстве гражданской авиации Латвии, дрон зацепился за кроны деревьев, и для его снятия были привлечены силы и средства государственной пожарно-спасательной службы. Беспилотник передали экспертам агентства гражданской авиации,...