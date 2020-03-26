https://static.news.ru/photo/c7d742fa-6ebe-11ea-ac62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Число умерших в Италии за последние сутки от осложнений, вызываемых коронавирусом нового вида, составило 683 человека, что на 60 человек меньше, чем днём ранее. Об этом 25 марта сообщил официальный представитель Департамента гражданской защиты страны.

Сегодня зарегистрировали смерть 683 пациентов, а общее количество жертв составило 7503. Число инфицированных составляет 57 521. За последние сутки вылечились 1036 пациентов, а всего — 9362, — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии тестирование на наличие COVID-19 в организме зачастую проходят лишь те, кто обращается за помощью в больницу. Это означает, что тысячи случаев заражения определённо не были выявлены. По мнению специалиста, число заражённых коронавирусом в республике может достигать 640 тысяч человек, писал NEWS.ru.

На 25 марта в мире число заразившихся коронавирусом превышает 430 тысяч человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек.