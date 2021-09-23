В Италии задержан бывший глава кабмина Каталонии

Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали на острове Сардиния экс-главу кабмина Каталонии Карлеса Пучдемона. В октябре 2019 года по постановлению Верховного суда Испании был выдан ордер на его арест. Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу и хищениях. Об этом пишет El Confidencial со ссылкой на источники в полиции.

Пучдемона задержали в аэропорту сардинского города Альгеро. 24 сентября власти Италии примут решение о дальнейшей судьбе экс-главы кабмина Каталонии — передать его Испании или освободить.

Ранее Европейский парламент проголосовал за лишение Пучдемона депутатской неприкосновенности.

Он возглавлял каталонское правительство во время проведения в автономном сообществе незаконного с точки зрения властей Испании референдума о независимости 2017 года. Пучдемон скрывался от испанского правосудия с 2017 года, когда покинул страну.

В 2019 году экс-глава кабмина Каталонии заявил, что его могут похитить и доставить в Испанию.