В Италии у «снимавшего сглаз» мага изъяли имущество на €3,6 млн

https://static.news.ru/photo/d668562e-a190-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Italy Photo Press via ZUMA Press/ТАСС

Группу мошенников, которые обманывали пожилых людей, раскрыли сотрудники Финансовой гвардии итальянской провинции Лоди. Об этом сообщили сами правоохранители.

Маг-самозванец, пользуясь уязвимостью пожилых людей, в обмен на деньги обещал снять сглаз, общаться с мертвыми и проводить обряды экзорцизма, — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме самого «экстрасенса» арестованы также двое членов его семьи, которых обвиняют в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, а также отмывании денег и реинвестировании нелегальных доходов.

У мошенников в результате операции конфисковали различное имущество на €3,6 млн. При этом местные СМИ сообщают, что маг-мошенник получил известность в соцсетях, а потом его даже приглашали на местное телевидение. Позднее он стал популярен в городке Кастельджерундо, принимая активное участие в его жизни. Через несколько месяцев он даже подарил мэрии минивэн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Осетии мошенники торговали «освобождающим от налогов» гражданством СССР.