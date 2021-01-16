В Италии стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/301ed872-58da-11eb-9146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Италии началась вторая фаза вакцинации населения от COVID-19 в условиях сокращения поставок в Европу американского препарата Pfizer.

Чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии Доменико Аркури отметил, что вместо обещанных 562,7 тысячи доз препарата страна получит только 397,8 тысячи. В результате, ранее запланированным объёмом вакцины будут обеспечены только шесть регионов из 20, сообщает издание Repubblica.

Помимо Pfizer, в Италию начались поставки вакцины Moderna. Однако это мало способствует улучшению ситуации, поскольку специалисты подчёркивают, что на обоих этапах пациенты должны получать один и тот же препарат.

С начала пандемии в Италии заразились коронавирусом свыше 2,3 млн человек. Жертвами инфекции стали 82, тысячи заболевших. В настоящее время в стране первую дозу вакцины получили более 1 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Pfizer решила сократить поставки вакцины в Европу примерно на месяц, объяснив это модернизацией производственных мощностей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от компании исполнить обязательства по поставкам в первом квартале текущего года полностью. В ответ её заверили, что нашли способ сократить задержки, а также пообещали увеличить поставки во втором квартале.