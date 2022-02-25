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Европа

В Италии сообщили о прекращении сотрудничества с Центром им. Гамалеи

19:00, 25 февраля 2022
В Италии сообщили о прекращении сотрудничества с Центром им. Гамалеи Центр им. Н.Ф.Гамалеи Фото: sputnikvaccine.com
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Власти итальянской столичной области Лацио сообщили о приостановке сотрудничество с Центром им. Гамалеи по вакцине «Спутник-V», об этом сообщает издание Lantidiplomatico. Ранее в апреле 2021 года Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме подписал договор о сотрудничестве с отечественным центром. Причиной разрыва отношений представители итальянского института назвали ситуация на Украине.

Наука должна находиться на службе мира, а не войны,сообщили представители области.

Ранее стало известно, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Индии, сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Власти страны ожидают, что вакцина поможет в борьбе с COVID-19, в том числе с быстро распространяющимся штаммом «омикрон».

Также в качестве универсального бустера препарат уже одобрен в таких странах, как Аргентина, Бахрейн, ОАЭ, Сан-Марино и Филиппины.

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