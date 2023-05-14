В Италии рассказали об условиях для урегулирования на Украине Глава МИД Таяни: Италия готова к урегулированию на Украине на основе предложений Киева

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Владимир Зеленский с визитом в Ватикане

Италия может рассматривать вопрос об урегулировании конфликта на Украине только в соответствии с «десятью пунктами» лидера страны Владимира Зеленского, сообщил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете La Stampa. Министр добавил, что в Риме ничего не знают о «мирном плане» Ватикана по урегулированию ситуации.

Италия готова выслушать любое предложение, которое может положить конец конфликту, но наша позиция ясна: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского. Никто не может представить себе решения, которые не разделяет Киев. В противном случае мы говорили бы не о мире, а о поражении Украины, — сказал Таяни.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Киеву не требуются посредники. Таким образом он прокомментировал возможность вмешательства Ватикана в решение украинского конфликта. Зеленский также добавил, что у него нет тем для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным.

В рамках визита в Рим у Зеленского также состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам переговоров украинский президент назвал их плодотворными, выразив надежду, что Италия окажет помощь в восстановлении страны, а также поблагодарив Рим за поддержку курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.