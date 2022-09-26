В Италии рассказали о плане Байдена по разделу Европы Итальянский генерал Бертолини: Байден желает разделить Европу и ослабить Россию

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Джо Байден

Бывший командующий Оперативной группы комбинированных сил Италии, генерал Марко Бертолини заявил, что президент США Джо Байден намерен разделить Европу и «обескровить» Россию. С этой целью Белый дом затягивает конфликт на Украине, отметил он в интервью L'Antidiplomatico.

Американский президент не столько хочет мира на Украине, сколько начала там «войны на истощение», которая обескровила бы Россию и вновь разделила Европу на непримиримые «западную» и «восточную» части — пусть и не с теми же границами, что во времена холодной войны, — рассказал генерал.

Он пояснил, что замыслы Байдена смогли разгадать многие члены международного сообщества. Такие планы аморальны, считает Бертолини. Он указал на другой подход Москвы, изначально настроенной на быстрое урегулирование ситуации на Украине.

Причину событий на Украине генерал видит в традиционной настороженности Запада по отношению к России, с которой Вашингтон сейчас борется «через своих агентов-прокси».

Ранее стало известно, что нельзя допустить перерастания напряженности в отношениях между Россией и НАТО в открытую военную конфронтацию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его мнению, последствия такого конфликта не нужны ни одной из сторон. Он указал, что люди его поколения никогда бы не хотели допустить возможность войны, с которой столкнулись их родители.