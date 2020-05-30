В Италии предложили отмечать день солидарности с Россией

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Итальянская благотворительная ассоциация «Помогите нам спасти детей» предложила учредить день российско-итальянской солидарности.

Об этом сообщил её президент Эннио Бордато. По его словам, он направил письма с предложением мэрам порядка 90 городов области Ломбардия и руководителям фракций национального парламента, передаёт РИА Новости.

Я решил, что после того, как российские медики уехали домой, эта великая страница солидарности обеих стран не должна быть забыта, — объяснил он своё решение.

В своих обращениях Бордато просит мэров поддержать инициативу через избранных на их территории парламентариев. Он напомнил, что Россия больше всего помогла Италии во время пандемии коронавируса.

В самые трагические и мрачные моменты эпидемии Россия стала страной, которая больше всего помогла Италии, — заявил президент ассоциации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Италия настаивает на скоординированном возобновлении свободного передвижения в пределах Европейского союза, заявил глава МИД республики Луиджи Ди Майо.