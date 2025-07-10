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10 июля 2025 в 12:44

«Будет игристое»: СМИ гадают, что делал Зеленский во время удара по Киеву

Condottiero: Зеленский спрятался в Европе во время мощных ударов по Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владимир Зеленский покинул территорию Украины накануне мощнейших ночных ударов по Киеву, отмечает Telegram-канал Condottiero. В столь непростые времена для страны политик находится в Европе.

Сладко спит в пятизвездочном отеле. Утром будет кофе и итальянский шеф приготовит отличный завтрак. Будет игристое и прогулки на яхте, — говорится в посте.

Зеленскому нет дела до того, что происходит у него на родине, считают авторы поста. По их мнению, у политика лишь одна цель — «война за деньги».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ночь на 10 июля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома. Все цели достигнуты, объекты поражены, добавили там.

До этого стало известно, что небо над Киевом, который подвергся массированному обстрелу с использованием беспилотных летательных аппаратов, затянуло густым дымом. Состояние атмосферы в городе после ночной атаки достигло опасных значений — высокая концентрация вредных веществ в воздухе зафиксирована на левобережье. При этом спутниковый сервис NASA зафиксировал один пожар на левом берегу и еще три — на правом.

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