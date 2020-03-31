Фото: Клаудио Фурлан/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принятый закон об открытии рынка земли на Украине с 1 июля 2021 года в первые три года его действия будет ограничен паями в собственности физлиц с максимальным владением 100 гектарами.

С 1 января 2024 года покупать сельхозземли смогут юрлица и порог владения землёй возрастёт до 10 тысяч гектаров. Банки, в свою очередь, смогут взыскивать земли как предмет залога, но должны...