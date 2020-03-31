Итальянские флаги будут приспущены в городах республики в память об умерших от коронавируса пациентах. Жертв COVID-19 почтят минутой молчания, сообщила местная ассоциация мэров.
Дань памяти людям, скончавшимся после заражения вирусом нового типа, отдадут и в Ватикане,
Сегодня, в знак солидарности с Италией, Святейший Престол приспустит свои флаги, чтобы выразить свою близость к жертвам пандемии в Италии и мире, их собственным семьям и тем, кто отчаянно борется за то, чтобы положить этому конец, — сказано в заявлении Ватикана.
В Италии от коронавируса умерло более 11 тысяч человек. В Ватикане инфекцию обнаружили у одного из кардиналов. Анджело Де Донатиса госпитализировали в больницу «Джемелли» в Риме с температурой, писал NEWS.ru.
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