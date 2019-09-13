https://static.news.ru/photo/a4f911b6-d565-11e9-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kolya_ideolog/twitter.com/Global Look Press

Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции Repubblica, в результате которого пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.

Стражи порядка задержали четырёх человек — работников римского метрополитена и представителей муниципальной транспортной компании Atac. Все они обвиняются в мошенничестве с государственными закупками и причинении телесных повреждений, передаёт Сorriere dello Sport .

Как ранее писал News.ru, 23 октября 2018 года в римском метро обрушился эскалатор. В результате пострадали 24 человека, в том числе группа российских болельщиков.

Трагедия оттеснила матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА (3:0) на второй план.