Полиция Рима завершила расследование по факту обрушения эскалатора на станции Repubblica, в результате которого пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.
Стражи порядка задержали четырёх человек — работников римского метрополитена и представителей муниципальной транспортной компании Atac. Все они обвиняются в мошенничестве с государственными закупками и причинении телесных повреждений, передаёт
Как ранее писал News.ru, 23 октября 2018 года в римском метро обрушился эскалатор. В результате пострадали 24 человека, в том числе группа российских болельщиков.
Трагедия оттеснила матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА (3:0) на второй план.