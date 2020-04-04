В Ирландии зафиксировали 4604 случая заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Ирландии подсчитало число граждан, которые заражены коронавирусом. Их оказалось 4604 человека. От болезни скончались 137 граждан.
Центр охраны здоровья получил информацию о 331 новом подтверждённом случае COVID-19 в Ирландии по состоянию на 13:00 4 апреля 2020 года. В Ирландии сейчас зафиксировано 4606 подтверждённых случаев заражения COVID-19, — сообщили в Минздраве.
На данный момент в мире выявлено более 1,1 млн человек, которые заражены коронавирусом, погибли более 59 тысяч, а выздороветь удалось 228 тысячам.
Как информировал NEWS.ru, управление сети быстрого питания McDonald’s приняло решение закрыть все рестораны на территории Ирландии и Великобритании из-за пандемии.
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