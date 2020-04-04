В Ирландии зафиксировали 4604 случая заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5a5c2ad2-7699-11ea-9072-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/Global Look Press

Министерство здравоохранения Ирландии подсчитало число граждан, которые заражены коронавирусом. Их оказалось 4604 человека. От болезни скончались 137 граждан.

Центр охраны здоровья получил информацию о 331 новом подтверждённом случае COVID-19 в Ирландии по состоянию на 13:00 4 апреля 2020 года. В Ирландии сейчас зафиксировано 4606 подтверждённых случаев заражения COVID-19, — сообщили в Минздраве.

На данный момент в мире выявлено более 1,1 млн человек, которые заражены коронавирусом, погибли более 59 тысяч, а выздороветь удалось 228 тысячам.

Как информировал NEWS.ru, управление сети быстрого питания McDonald’s приняло решение закрыть все рестораны на территории Ирландии и Великобритании из-за пандемии.