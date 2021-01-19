В Ирландии выявлен 81 случай побочных эффектов после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/070addae-5a66-11eb-b9ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/Global Look Press

Ирландское агентство-регулятор производства и распространения медицинских препаратов (HPRA) с начала вакцинации получило 81 сообщение о побочных эффектах от вакцин компаний Pfizer, BioNTech и Моderna. Об этом сообщает местная газета The Irish Times.

Зафиксирован 81 случай легких побочных эффектов, которые достаточно характерны для всех типов прививок. Эти симптомы быстро прошли и не потребовали врачебного вмешательства, — заявил глава агентства Лоррэн Нолан.

По его словам, часто пациенты жалуются на тошноту, повышенную утомляемость, ломоту в суставах, головокружение, зуд и сыпь в области сделанных уколов. При этом случаев острых аллергических реакций пока зафиксировано. Однако Нолан предположила, что такие случаи могут случиться с высокой долей вероятности во время вакцинации более широких слоёв населения.

Кроме того, с 21 января все случаи побочных эффектов будут отражаться в режиме реального времени на сайте регулятора, передаёт ТАСС.

Национальный план Ирландии предполагает закупку 14 млн доз вакцин от пяти различных производителей по мере получения ими лицензии Европейского медицинского агентства. Первые 10 тыс. доз вакцины Pfizer и BioNTech поступила в Ирландию 26 декабря. С 16 января в эксплуатацию введена также вакцина Moderna. Минздрав страны предполагает, что к концу текущей недели будет привито около 140 тыс. человек из двух основных групп риска — жителей домов престарелых и медиков «передней линии» борьбы с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что перед вакцинированием от коронавирусной инфекции необязательно сдавать тест на антитела и ПЦР-тест. Об этом заявили в Минздраве России.