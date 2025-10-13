Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 10:57

В Ирландии рассказали, как решить украинский кризис за 24 часа

Журналист Боуз предложил отправить в зону СВО фон дер Ляйен и Джонсона

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Для завершения украинского кризиса за 24 часа на фронт нужно отправить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Он напомнил, что чиновники никогда не надевали военной формы.

Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт, — написал журналист.

Ранее стало известно, что Джонсон мог получить миллион фунтов стерлингов за срыв мирных соглашений Москвы и Киева в марте 2022 года. Материалы, опубликованные американской НКО Distributed Denial of Secrets (DDoS) под названием «Досье Бориса» (Boris Files), раскрыли, как Джонсон зарабатывал, после того как со скандалом покинул свой пост в сентябре 2022 года, и как он лоббировал бизнес-интересы на посту главы правительства.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник предложил Джонсону возглавить иностранный контингент на Украине. Он прокомментировал призыв политика отправить в республику западных военных вопреки предупреждениям России. Парламентарий также посоветовал экс-премьеру прихватить с собой на Украину людей из британского парламента.

Борис Джонсон
Урсула фон дер Ляйен
Украина
кризисы
