В Херсонской области рассказали о мести ВСУ за референдум Глава Минздрава Херсонской области Ильмиев: ВСУ обстреливают Херсон из мести за референдум

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

ВСУ обстреливают Херсон в качестве мести за проведение референдума о вхождении в состав России, заявил ТАСС министр здравоохранения области Вадим Ильмиев. Он добавил, что медики продолжат оказывать жителям помощь в дни голосования.

Сейчас приедет избирательная комиссия, мы проголосуем и выходим на свои рабочие места. Вы слышите, что идут сейчас прилеты. Украина сейчас обстреливает Херсон и таким образом мстит за то, что люди хотят сделать свое волеизъявление, — цитирует агентство министра.

Голосование на референдумах по вопросам вхождения в состав России в качестве субъектов в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках стартовало утром 23 сентября и будет продолжаться до 27 сентября. Кроме того, в ряде городов России открылись участки для голосования, организованные для беженцев.

По данным ВЦИОМ, за вхождение в состав РФ готовы проголосовать 87% и 89% избирателей в Запорожской и Херсонской областях соответственно. В республиках Донбасса – 97%.