В Херсонской области рассказали, когда хотят стать субъектом России Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов выразил надежду, что регион быстро станет субъектом РФ

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Кирилл Стремоусов

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион стремится стать субъектом Российской Федерации в ближайшее время. Это позволит быстро начать налаживать мирную жизнь, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мое личное мнение: это произойдет в ближайшее время, потому что чем быстрее мы войдем в состав Российской Федерации, став полноценным субъектом, тем быстрее мы сможем налаживать мирную жизнь, — объяснил представитель ВГА.

Стремоусов добавил, что несмотря на угрозы Киева, уже невозможно переломить ход событий, который связан с вхождением Херсонской области в состав России.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что начался великий исход исторически русских земель с Украины. По его словам, территории «возвращаются обратно» в Россию, поскольку это справедливо по отношению к людям, живущим на них.