В Херсонской области ответили на указы Зеленского о военных администрациях Стремоусов назвал Зеленского не имеющим отношения к Херсонской области

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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что указы Зеленского не имеют к Херсонской области никакого отношения. Речь идет об указе создать на территории области 15 военных администраций, сообщает РИА Новости.

Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила, — заявил Стремоусов.

Российские военные в ходе СВО взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской областей. В регионах сформированы новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Обе области заявили о намерении войти в состав России.

Согласно указу Зеленского, сельские военные администрации создаются в населенных пунктах Аскания-Нова, Борозенское, Горностаевка, Новониколаевка, Новотроицкое, Станислав и других. Также указ предписывает создать Херсонскую городскую администрацию Херсонского района. Генштабу вооруженных сил Украины и областным властям поручено принять все необходимые меры для создания администраций.