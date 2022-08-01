В Херсонской области назвали ошибкой пребывание в составе Украины

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Херсонская область — исторически русская территория и её пребывание в составе Украины является ошибочным, сказал РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов. По его словам, эта ошибка в скором времени будет исправлена.

Он отметил, что регион создавался указом императрицы Екатерины II и именно во время её правления стал бурно развиваться.

Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землёй, её нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена, — заявил Стремоусов.

Он добавил, что в области идёт активная подготовка к референдуму по вопросу присоединения к России.

Ранее сообщалось, что участники общественного форума в Херсонской области приняли политическую декларацию о будущем развитии региона, получившую название «Русский Херсон». Согласно её положениям, русский язык становится в регионе официальным государственным языком наравне с украинским. В документе также отмечено, что развитие области будет неразрывно связано с положением соседних регионов, потенциальный выход которых из состава Украины «обеспечит безопасность всей Новороссии».