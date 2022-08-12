В Херсоне заявили о выходе региона из «сумрака украинской пропаганды» Замглавы Херсонской ВГА Губарева: херсонцы выходят из «сумрака украинской пропаганды»

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что жители региона постепенно выходят из «сумрака украинской пропаганды». Этому способствует тот факт, что люди видят, что о них заботятся лучше, чем под властью Киева, отметила она в беседе с РИА Новости.

Пока мы в полном объёме финансируем пенсии и другие социальные выплаты, с другой стороны, жители слышат и видят угрозы киевского режима и прилёты по объектам инфраструктуры. Думаю, что украинская истерия связана с пониманием того, что херсонцы выходят из сумрака свидомой пропаганды. Ведь что же это за оккупация, когда о людях заботятся лучше, чем киевский чиновник? — подчеркнула замглавы.

Губарева добавила, что херсонцы выбирают местную власть и этому есть причины. Они объективные и исторические. При этом Украина демонстрирует другую альтернативу — ракеты, фильтрацию и нищету.

В самом Херсоне уже можно увидеть людей с патриотическими пророссийскими принтами на футболках. Представить такое за последние 10 лет просто было невозможно, — рассказала замглавы ВГА.

Ранее стало известно, что Екатерина Губарева 11 августа заявила: покинувшие регион жители начали возвращаться обратно из других областей Украины. Многие разочаровались в условиях жизни на Украине, отметила она. По словам Губаревой, вариант с Европой также устраивает не всех украинцев, поскольку для беженцев «нигде в мире сегодня нет рая земного».