В Харьковской области все документы будут оформляться на русском языке

Фото: shutterstock

На освобожденных территориях Харьковской области русский язык установлен в качестве официального для ведения документооборота. Соответствующий указ подписал глава временной гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, сообщает ТАСС.

Глава ВГА издал указ, согласно которому официальным языком ведения документации Харьковской области установлен русский. При этом украинскому присвоен статус регионального, - рассказали агентству в пресс-службе ВГА.

Там уточнили, что в регионе использование украинского языка не является отныне обязательным, но и запрещать его никто не станет. Каждый житель области может сам выбирать, на каком именно языке ему говорить.

Ранее Ганчев рассказал, что под контролем российских войск находится примерно пятая часть Харьковской области. Однако обстановка остаётся напряжённой, многие населённые пункты подвергаются обстрелам ВСУ, сохраняется опасность работы диверсантов.

Ганчев также отметил, что и власти освобожденных территорий, и жители стремятся к тому, чтобы область вошла в состав России. В частности, последние активно интересуются вопросами получения российского гражданства.