В Харькове неизвестные уничтожили баннеры к Дню Победы

https://static.news.ru/photo/ac6c1522-af13-11eb-89cb-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Лесик/facebook.com

Неопределённая на данный момент группа лиц на территории Харькова сняла и разорвала баннеры с поздравлениями к Дню Победы. Видеозапись акта вандализма была запечатлена на камеру. Кадры обнародовали журналисты российской радиостанции «Говорит Москва».

На записи видно, как на Московском проспекте в Харькове орудовали люди в чёрной одежде. Их лица невозможно разглядеть. Однако заметно, как вандалы разрывают поздравительные плакаты, приготовленные к празднованию Дня Победы.

К настоящему моменту о реакции городских или иных властей на инцидент ничего не известно.

Ранее в центре Киева состоялся марш сторонников дивизии СС «Галичина». Символика указанного военного подразделения в прошлом году по решению суда была признана нацистской. Так называемый Марш вышиванок был организован в честь дня создания дивизии СС. Участие в мероприятии приняли примерно 100 жителей Киева. Вышедшие на мероприятие граждане прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Сотрудники полиции перекрыли несколько киевских улиц.

Позднее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк сказал, что шествие нацистов по улицам Киева продемонстрировало всю ничтожность миролюбивых заявлений властей Украины. Судя по всему, это была попытка запугать людей, намеренных отмечать День Победы.