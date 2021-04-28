В Госдуме осудили факельное шествие нацистов на Украине

https://static.news.ru/photo/1373ac26-a8d4-11eb-81da-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Шествие нацистов по улицам Киева продемонстрировало всю ничтожность миролюбивых заявлений властей Украины. Судя по всему, это была попытка запугать людей, намеренных отмечать День Победы, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, мнение которого приводит РИА Новости.

Позволив радикалам с факелами пройти по столице, власти оскорбили всех ветеранов Великой Отечественной войны и память о жертвах фашизма, подчеркнул депутат.

Украинские политиканы давно идут на поводу у крепнущих в стране нациствующих сил, потакают их прихотям, закрывают глаза на провокации и преступления, которые они чинят по всей территории Украины, — сказал Железяк.

Он отметил, что страдают от этого в первую очередь русскоязычные граждане и жители Донбасса.

Парламентарий добавил, что «такого унижения пострадавшая от фашистов Украина не переживала со времён Второй мировой войны».

Таким образом, предположил Железняк, Украину пытаются «окончательно развалить, посеять национальную рознь, ненависть и страх, лишить подрастающее поколение исторической памяти». Такую политику следует считать преступной, уверен депутат.

Он призвал Европу «очень сильно задуматься» и предпринять всё, чтобы марши нацистов из Украины не перекочевали на улицы европейских городов.

Ранее в центре Киева состоялся первый марш, посвящённый годовщине создания дивизии СС «Галичина». В шествии приняли участие около 100 человек. До этого подобные акции проводились во Львове, где 28 апреля 1943 года и появилась дивизия.

Формирование просуществовало до лета следующего года, когда Красная армия разгромила её возле украинского города Броды. Войска СС, в состав которых входила «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.