В Грузии приступили к рассмотрению импичмента президенту Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента Зурабишвили

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Саломе Зурабишвили

Судебное разбирательство по делу об импичменте президенту Грузии Саломе Зурабишвили началось в Конституционном суде страны в Батуми, сообщает телеканал Formula. Сама глава государства на заседании не присутствует. Ее представляют юристы.

Импичмент Зурабишвили будет удовлетворен, если суд подтвердит нарушение конституции. После этого за решение суда должны будут проголосовать как минимум 100 депутатов парламента. В своем аккаунте Facebook (деятельность в РФ запрещена) президент выразила уверенность, что «все будет хорошо».

Мое полное доверие двум моим представителям в Конституционном суде — Тамар Чугошвили и Майе Копалеишвили <...> Что будет, то будет. И все будет хорошо, — написала Зурабишвили.

Процедуру импичмента запустила правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Поводом стало решение Зурабишвили начать зарубежное турне без одобрения правительства. Президент ранее объясняла, что целью поездки являлась помощь Грузии в получении статуса страны — кандидата в Евросоюз.

Премьер страны Ираклий Гарибашвили ранее назвал решение об импичменте справедливым. По его словам, президент демонстративно нарушила закон, проигнорировав запреты на зарубежные визиты. Он добавил, что власти должны быть защитниками закона и примером для граждан.