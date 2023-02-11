В Грузии обвинили одну из стран в попытке втянуть ее в конфликт с Россией Премьер Грузии Гарибашвили: Киев хочет втянуть Тбилиси в военные действия против России

Фото: МО Украины

Власти Украины пытаются втянуть Грузию в конфликт с Россией, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что правительство проводит большую работу, чтобы предотвратить такое тяжелое испытание для страны, передает Sputnik Грузия.

Мы услышали прямые заявления представителей украинской власти. Их целью было открытие второго фронта, — сказал Гарибашвили.

Грузинский премьер полагает, что о планах Украины «свидетельствует засылка в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили» в 2021 году, «а также другие провокации, которые, к сожалению, не прекращаются».

Ранее политолог Васо Капанадзе заявил, что фигура экс-президента Грузии может стать козырем Украины в противостоянии с Россией. По мнению эксперта, политический вес Саакашвили равен нулю, однако киевским властям он кажется единомышленником в конфронтационных отношениях с Москвой.