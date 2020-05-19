В Греции за сутки никто не умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/94387e20-99eb-11ea-9354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agenturfoto /imago-images.de

В Греции за сутки не зафиксировано ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19. Вместе с тем, зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом.

В общей сложности в стране подтверждены 2840 фактов инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения Сотирис Циодрас.

В отделениях интенсивной терапии, по его словам, находятся 22 человека, ещё 95 пациентов переведены в обычные палаты, передаёт РИА Новости.

С начала пандемии в Греции от коронавируса умерли 165 человек.

По состоянию на 19 мая в мире зафиксировано почти 4,9 млн случаев заражений, умерли свыше 320,2 тысячи человек, выздоровели более 1,9 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что даже небольшой ветерок может сделать социальное дистанцирование бесполезным. К такому выводу пришли американские учёные.