В Германии указали на опасность антироссийских санкций для Европы

https://static.news.ru/photo/fc81e27a-ff42-11ea-8c06-fa163e074e61_660.jpg Петер Альтмайер Фото: Christian Marquardt/Global Look Press

Антироссийские санкции могут ударить по деловым связям немецких и европейских компаний, поэтому следует крайне внимательно оценить необходимость их введения. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

По словам чиновника, санкции часто затрагивают не только страны, против которых они вводятся, но и негативно сказываются на деловых отношениях германских и европейских компаний.

Страна с нашими внешнеэкономическими переплетениями должна задаться вопросом, какого воздействия могут достигнуть санкции и в какой степени можно ослабить себя самих, — сказал министр в интервью газете Handelsblatt.

Однако Альтмайер добавил, что правительство ФРГ самым решительным образом осуждает инцидент с российским политиком Алексеем Навальным и обсудит с партнёрами последствия случившегося.

Ранее группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального. Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили, писал NEWS.ru.