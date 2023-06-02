В Германии ударили по надеждам Украины о НАТО Newsweek: ФРГ ударила по надеждам Украины быстро вступить в НАТО

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Анналена Бербок

Германия нанесла удар по надеждам Украины на ускоренное членство в НАТО, заявил обозреватель Newsweek Джон Джексон. Он указал на необходимость Киева заручиться поддержкой со стороны всех членов Альянса, что оказалось под сомнением из-за Берлина.

Для того, чтобы получить право на вступление в Альянс, Украине необходима единодушная поддержка со стороны нынешних государств — членов НАТО, и нерешительность Германии может сигнализировать о препятствии на пути, — отмечается в публикации.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ранее на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Альянса в Осло заявила, что принятие новых членов в НАТО во время конфликта невозможно. При этом на Украине рассчитывают получить приглашение в НАТО уже на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии заявил, что Украина должна как можно скорее стать членом Альянса и Евросоюза. Однако ее надежды на принятие в состав НАТО становятся все более отдаленными, сказал он. По его словам, ситуация разочаровывает не только власти страны, но и простых украинцев.