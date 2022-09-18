В Германии сообщили, что Украина не получала западные танки Глава Минобороны ФРГ: никто из партнеров страны не отправлял Украине танки западного образца

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Никто из немецких партнеров не отправлял Киеву танки западного образца, заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в интервью Funke. Она отметила, что у ФРГ нет планов по единоличной отправке боевых машин на Украину.

Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила боевые танки западного образца, — сказала она.

18 сентября военкор Андрей Коц, ссылаясь на немецкую прессу, сообщил, что Германия может передать Украине новую бронетехнику, включая танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs. Данные меры были предложены Госдепом США. В Вашингтоне подталкивают канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществить поставки, отмечает военкор.

Несмотря на то что правительство Германии получило запрос от Украины на поставку танков, оно не спешит отправлять их. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что если в ФРГ решатся передать танки Киеву, то вряд ли это будут новые образцы.