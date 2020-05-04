В Германии решили продлить контроль на границах из-за коронавируса

Контрольный режим на границах Германии продлили до 15 мая в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.
По его словам, соответствующее письмо в Еврокомиссию направлено сразу же после принятия решения.
Он также отметил, что в этом вопросе немецкая сторона ориентируется на мнение ЕК относительно регулирования на внешних границах сообщества,
Как писал NEWS.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени.
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