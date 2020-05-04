В Германии решили продлить контроль на границах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/d1c17588-8e17-11ea-8943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Контрольный режим на границах Германии продлили до 15 мая в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил представитель МВД ФРГ Стив Альтер.

По его словам, соответствующее письмо в Еврокомиссию направлено сразу же после принятия решения.

Он также отметил, что в этом вопросе немецкая сторона ориентируется на мнение ЕК относительно регулирования на внешних границах сообщества, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что границу европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, могут не открыть до осени.