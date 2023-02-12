В Германии призвали справедливо распределять украинских беженцев в ЕС Глава МВД ФРГ призвала честно распределять украинских беженцев в странах ЕС

Фото: Julian Weber/dpa/Global Look Press

Временный приют для украинских беженцев в Гамбурге, Германия

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала справедливо распределять украинских беженцев в Евросоюзе. При этом в интервью Bild am Sonntag она подчеркнула, что о лимите на прием лиц, вынужденно покинувших страну, речи быть не может.

Если произойдет еще одно крупное движение беженцев из Украины, беженцы в Европе должны быть лучше распределены. При этом особое внимание следует уделить нашим восточноевропейским соседям. На сегодняшний день Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания — 160 тысяч. Это не может так продолжаться, — сказала Фезер.

Она отметила, что 8 из 10 беженцев, прибывших в ФРГ в прошлом году, приехали именно с Украины.

Сейчас, по данным ООН, в страны Европы въехали более 8 млн украинских беженцев.

В конце 2022 года верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что странам Евросоюза следует подготовиться к новой волне беженцев с Украины. По его словам, их приток в Европу возрастет из-за усилившегося давления российской армии на востоке республики.

Ранее в ООН сообщили, что среди стран ЕС по числу украинских беженцев лидирует Польша. Также многие, кто был вынужден покинуть родину, едут в Германию, Чехию, Испанию, Болгарию и Великобританию.