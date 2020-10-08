В Германии повторяется весенний пик заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4e13637e-0935-11eb-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Темпы ежедневного прироста числа заражённых коронавирусом в Германии свидетельствуют о том, что страна возвращается к весенним максимальным показателям. Так, за последние сутки медики выявили инфекцию у 4058 жителей, что на 1200 больше, чем накануне.

В конце марта и начале апреля в Германии пик ежедневных заболеваний составлял более шести тысяч случаев. От последствий, вызванных коронавирусом, в Германии за сутки умерли 16 человек, сообщает немецкий институт Роберта Коха.

В стране до конца 2020 года отменены массовые мероприятия. В конце сентября введён масочный режим, который касается не только магазинов, транспорта и общественных учреждений, но также городских площадей и пешеходных улиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусологи предполагают: значительные изменения в ситуации с коронавирусом в лучшую сторону наступят в России ближе к январю. Пик заболеваемости специалисты однозначно определить не могут, но едины в обозначении периода, когда заболеваемость инфекцией пойдёт на спад. Сейчас показатели по коронавирусу в стране не намного выше, чем весной.