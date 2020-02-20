https://static.news.ru/photo/89de7bec-53db-11ea-a03f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Суд в Берлине вынес приговоры в отношении трёх мужчин, причастных к исчезновению монеты с изображением британской королевы Елизаветы II из музея Боде.

Два похитителя, принадлежащие к известному арабскому клану, проведут в тюрьме по 4,5 года каждый. Их сообщник, который на момент совершения преступления работал сторожем в музее, отправится за решётку на три года и четыре месяца. Четвёртого обвиняемого по делу суд оправдал, пишет Bild.

Im Prozess um den spektakulÃ¤ren Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren #Goldmuenze aus dem Berliner Bode-Museum sind 3 der 4 Angeklagten zu Haftstrafen zwischen 3 und 4 1/2 Jahren verurteilt worden. Der vierte Angeklagte wurde freigesprochen. Die MÃ¼nze ist verschwunden. (AFP) pic.twitter.com/OwT70Dypb7 — 3sat Kulturzeit (@kulturzeit) February 20, 2020

Канадская инвестиционная монета «Большой кленовый лист», выполненная из золота и весящая 100 кг, была украдена 27 марта 2017 года. Воры проникли в помещение ночью через окно гардероба, разбили бронированное стекло витрины и забрали монету. Правоохранители предполагают, что её распилили, так как найти пропажу не удалось. Стоимость монеты диаметром 53 см оценивается в €3,75 млн, в мире их было всего пять штук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Словакии неизвестные украли из национального музея старинные монеты стоимостью более €1 млн.