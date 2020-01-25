https://static.news.ru/photo/789e9c78-3f8a-11ea-9b05-fa163e074e61_660.jpg Фото: BranislavPanis/twitter.com

В Словакии из национального музея украдены старинные монеты, стоимость которых составляет более €1 млн.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на братиславскую газету «Правда». Сообщение о краже, а также описание и фотографии украденной части нумизматической коллекции будут направлены в Интерпол.

Кроме того, эти материалы внесут в специализированную международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата. Допуск к ней имеют торговцы нумизматическим материалом и аукционные дома. Это может способствовать скорейшему возвращению монет в музей. Полиция представит подробную информацию по этому делу 27 января.

Ранее NEWS.ru писал о том, что двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя.