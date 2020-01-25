В Словакии из национального музея украдены старинные монеты, стоимость которых составляет более €1 млн.
Об этом сообщает
Кроме того, эти материалы внесут в специализированную международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата. Допуск к ней имеют торговцы нумизматическим материалом и аукционные дома. Это может способствовать скорейшему возвращению монет в музей. Полиция представит подробную информацию по этому делу 27 января.
Ранее NEWS.ru писал о том, что двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя.
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