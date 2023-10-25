В Германии планируют отказывать антисемитам в гражданстве Глава МВД ФРГ Фезер: антисемитам никогда не будет предоставлено гражданство

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В Германии рассматривается закон, согласно которому антисемитам будут отказывать в предоставлении немецкого гражданства, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. Она добавила, что власти страны чрезвычайно бдительны в отношении сторонников палестинского движения ХАМАС в Германии, отметив, что любой такой человек будет привлечен к ответственности по всей строгости закона, сообщает Reuters.

Наш проект нового закона о гражданстве, который мы сейчас обсудим в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов, — констатировала министр.

Ранее на 20-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг обрушились с критикой за пост в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в поддержку мирных жителей Палестины. Девушка опубликовала снимок, на котором она держит в руках плакат, призывающий поддержать Газу. Некоторые пользователи обвинили активистку в антисемитизме и поддержке терроризма.

Вандалы на Ближнем Востоке стали громить рестораны «Макдоналдс» из-за решения компании предоставлять бесплатное питание израильским солдатам. Пропалестинские активисты напали на несколько заведений в Турции, Ливане и Египте. Кроме того, египетские блогеры призвали бойкотировать «Макдоналдс» вследствие их поддержки Иерусалима в конфликте на Ближнем Востоке.