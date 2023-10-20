«Антисемитский пост»: Грету Тунберг раскритиковали за поддержку Палестины Подписчики из Израиля осудили Грету Тунберг за пост о поддержке Палестины

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг

20-летнюю шведскую экологическую активистку Грету Тунберг подвергли критике за пост в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) в поддержку мирных жителей Палестины. Девушка выложила снимок, на котором она держит в руках плакат, призывающий поддержать Газу. Некоторые пользователи обвинили активистку в антисемитизме и поддержке терроризма.

Мир должен выступить и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц, — написала Тунберг под снимком.

Некоторые подписчики поблагодарили активистку за поддержку Палестины. Другие отметили, что этот противоречивый пост может поставить под угрозу все предыдущие заслуги Тунберг в области защиты климата.

Этот пост за гранью невежества. Антисемитский пост! Я просто могу поверить, что такой большой защитник окружающей среды транслирует такую моральную неясность. Желаю удачи с твоим несчастным постом, который навсегда поставит все, что ты сделаешь, под серьезные вопросы, — написала пользовательница Зенавид Азарт.

Ранее лондонская полиция задержала Тунберг во время протестной акции в центре британской столицы. На опубликованной фотографии двое полицейских ведут девушку за руки, на груди у нее висит значок с надписью: «Долой нефтяные деньги». Тунберг участвовала в акции против встречи руководителей нефтяных компаний под эгидой Форума энергетической разведки (Energy Intelligence Forum, EIF). Участники протестов собрались напротив отеля InterContinental Park Lane с транспарантами и розовыми зонтиками, выкрикивая: «Нефтяные деньги» и «Отменить конференцию», в то время как другие зажгли желтые и розовые дымовые шашки. Активисты также перекрыли движение на нескольких улицах возле отеля.

