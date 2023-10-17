Грету Тунберг задержали на протестах в Лондоне

Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондонская полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время протестной акции в центре британской столицы, сообщает в Twitter (X) экодвижение Fossil Free London. На опубликованной фотографии двое полицейских ведут девушку за руки, на груди у нее висит значок с надписью «Долой нефтяные деньги».

Грета Тунберг только что была задержана, — говорится в сообщении.

Как уточняют журналисты The Guardian, Тунберг участвовала в акции против встречи руководителей нефтяных компаний под эгидой Форума энергетической разведки (Energy Intelligence Forum, EIF). Участники протестов собрались напротив отеля InterContinental Park Lane с транспарантами и розовыми зонтиками, выкрикивая «нефтяные деньги» и «отменить конференцию», в то время как другие зажгли желтые и розовые дымовые шашки. Активисты также перекрыли движение на нескольких улицах возле отеля.

Элиты конференции «Нефть и деньги» не собираются переходить к переходному периоду. Их план состоит в том, чтобы продолжить этот разрушительный поиск прибыли. Вот почему мы должны принять прямые меры, чтобы остановить это и выкинуть нефтяные деньги из политики. У нас нет другого выбора, кроме как вынести наши тела за пределы этой конференции и физически разрушить [ее], — заявила шведская экоактивистка перед протестующими.

Ранее стало известно, что Тунберг могут отправить в тюрьму после акции протеста в порту города Мальме. Ее обвиняют в неподчинении полиции, причем уже второй раз за год.

В июле по решению суда Тунберг уже была оштрафована на 1,5 тысячи шведских крон (на тот момент около $144) за отказ свернуть акцию протеста. Сразу после вынесения приговора Тунберг и другие активисты из экологической группы Reclaim the Future пришли в порт и заблокировали проезд нефтевозам. Полиции снова пришлось разгонять манифестантов.