В Германии отрицателя холокоста похоронили на месте еврейского профессора

В Германии, недалеко от Потсдама, на месте могилы еврейского профессора Макса Фридлендера, останки которого перенесли в 1980 году, похоронили отрицателя Холокоста Генри Хафенмайера. Протестантская церковь ФРГ осудила этот факт. Об этом сообщает BBC.

Кладбище находится в Штансдорфе. Хотя останки Фридлендера были перенесены на другое место, надгробие до сих пор хранит его память. Позднее в Германии утвердили повторное использование могилы.

По данным немецких СМИ, Хафенмайер отрицал холокост и был связан с несколькими неонацистскими группировками. Сторонники неонацистов возложили венки к могиле с националистическими посланиями и лентами. Они поместили портрет Хафенмайера перед закрытым надгробием профессора Фридлендера.

Место захоронения посетил епископ Кристиан Стеблейн. Он назвал это событие ужасным с точки зрения немецкой истории.

Мы должны немедленно посмотреть, сможем ли и что мы можем исправить, — сказал он.

В протестантской церкви Германии сообщили, что на похоронах присутствовали полицейские и сотрудники управления государственной охраны, а власти кладбища знали о неонацистских связях покойного. Президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер заявил, что шокирован произошедшим.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обратила внимание на то, что антисемитизм превращается в политический мейнстрим в странах Европы. По её словам, в Германии рост антисемитизма происходит вопреки всем усилиям властей выкорчевать его из общественного сознания.