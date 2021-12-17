В Германии объявили Британию зоной распространения мутаций

Правительство Германии из-за штамма «омикрон» с 20 декабря внесёт Великобританию в список стран, в которых широко распространены мутации коронавируса. Такой шаг приведёт к серьёзным ограничениям на поездки, сообщил Институт Роберта Коха, подчиняющийся Минздраву Германии.

Теперь все прибывающие из Соединённого Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены пройти 14-дневный карантин. Кроме Британии в списке на такие же ограничения значатся восемь стран Африки.

«Омикрон» в Соединённом Королевстве выявлен в 24,9 тысячи случаев, из них 10 тысяч — только за последние сутки. Власти Британии уже объявили, что на долю «омикрона» приходится почти 83% всех новых случаев заражения смертоносной инфекцией.

Ранее стало известно, что мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе. Это сделано в связи с ростом числа случаев заражения «омикрон»-штаммом. Больницы в ближайшее время могут оказаться переполнены пациентами. За последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.