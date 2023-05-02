В Германии назвали три способа уничтожения танков Leopard на Украине Bild: у российской армии есть три вида вооружения для уничтожения немецких танков Leopard

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard 1

У российской армии есть три вида вооружения, которые могут уничтожать танки Leopard на Украине, сообщило издание Bild. По версии экспертов, немецкую военную технику можно поразить с помощью российских противотанковых управляемых ракет, мин и танков.

Вероятно, самую большую угрозу для Leopard представляют современные противотанковые управляемые ракеты. <...> Более новые российские модели были специально разработаны для борьбы с танками: пробивная способность управляемых ракет с тандемным кумулятивным зарядом иногда превышает один метр броневой стали, — указано в материале.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее заявил, что Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые находились в запасе и не проверялись уже несколько лет. Из-за этого военная техника может быстро выйти из строя. Он пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо уже несколько раз ремонтировалось. По словам эксперта, Запад избавляется от ненужной техники.

До этого неназванный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил в Telegram-канале «Резидент», что танки Leopard вышли из строя, не успев поучаствовать в боях. Они перестали быть пригодны для участия в боевых действиях после первой обкатки.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы сожгут Leopard и M1 Abrams, если ВСУ пойдут в контрнаступление. По его словам, лучшим ПТРК ВС РФ является «Корнет».