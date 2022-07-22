В Германии назвали три главных заблуждения Запада о российской спецоперации Die Welt назвала три главных заблуждения Запада о российской спецоперации

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Немецкое издание Die Welt назвало три главных заблуждения Запада о конфликте между Россией и Украиной. По его мнению, российский лидер Владимир Путин не позволит изолировать страну, из-за санкций доходы России от продажи нефти и газа только увеличиваются, а десятикратное превосходство российской армии в огневой мощи не позволит Украине одержать победу.

Западные политики должны посмотреть правде в глаза: Россию не удастся изолировать, экономические санкции не приносят желаемого эффекта, Киеву не сломить десятикратное превосходство российской армии, — считает автор статьи Жак Шустер.

Кроме того, он отметил, что вопреки заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок, Россия не одинока на мировой арене и может рассчитывать на поддержку Китая, к тому же большинство стран мира обвиняют Европу в провоцировании конфликта на Украине. В заключение автор призвал Вашингтон к участию в переговорах Москвы и Киева.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок признала, что европейские санкции не останавливают конфликт на Украине и имеют ограниченный эффект, а европейские страны должны начать заботиться о своей экономике. Этой точки зрения глава МИД ФРГ придерживается с февраля. Тогда дипломат призывала политиков принимать меры, которые не затронут жителей России, «которые как не хотят, так и не отвечают за этот конфликт».