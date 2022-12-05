В Германии еще одна энергетическая компания подала в суд на «Газпром» Компания RWE инициировала судебное разбирательство против «Газпрома»

Германская энергетическая компания RWE вслед за энергоконцерном Uniper инициировала судебное разбирательство против «Газпрома», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании. Отмечается, что таким образом компания хочет компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году.

Как пишет издание, Uniper и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с «Газпромом». Когда российская компания прекратила поставки голубого топлива по газопроводу «Северный поток», эти фирмы стали вынуждено закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях.